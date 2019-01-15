تاريخ مشاركات ميلان في #السوبر_الإيطالي

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير العربية والعالمية مباراة كأس السوبر الإيطالي التي تجمع بين يوفنتوس وميلان على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مساء يوم غد الأربعاء.

وكشفت الهيئة العامة للرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تاريخ مشاركات الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان في بطولة كأس السوبر الإيطالي قبل مباراته أمام يوفنتوس غدًا.

وشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان في بطولة كأس السوبر الإيطالي 10 مرات من قبل، ونجح في تحقيق اللقب 7 مرات، وهو صاحب أول لقب للسوبر عام 1988.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان في تسجيل 16 هدفًا، واهتزت شباكه بـ10 أهداف، وحقق لقب كأس السوبر الإيطالي في 4 دول مختلفة، وواجه 7 فرق مختلفة في المباراة النهائية.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان في بطولة كأس السوبر الإيطالي باعتباره وصيف كأس إيطاليا 3 مرات من قبل، وتوج باللقب مرة واحدة فقط كانت عام 2016.

ويُعد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان السابق، الأوكراني أندري شيفتشينكو ضمن الهدافين التاريخيين في بطولة كأس السوبر الإيطالي حتى الآن برصيد 3 أهداف.

ويُعتبر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان هو الوحيد الذي نجح في تحقيق بطولة كأس السوبر الإيطالي 3 مرات متتالية أعوام 1992، 1993 و1994.

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس توج بثنائية الدوري والكأس في منافسات الموسم الرياضي الماضي، وسيواجه ميلان في مباراة السوبر؛ باعتباره وصيف بطل كأس إيطاليا.