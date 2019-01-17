تتحكم فيه بالهاتف.. Nike تطلق حذاء يضيق ويتسع ليناسب القدم!

المواطن - متابعة

أعلنت شركة نايكي Nike الأمريكية عن حذاء ذكي جديد يمكنه تعديل نفسه ذاتيًّا، بالتضييق أو الاتساع، ليناسب حجم القدم، ويمكن التحكم فيه باستخدام الهواتف الذكية.

ويعد هذا الحذاء أحدث نسخة من أحذية المستقبل، وظهرت فكرته لأول مرة في الجزء الثاني من فيلم “العودة إلى المستقبل” إنتاج 1989، وتكفلت نايكي بجعله واقعًا وأعلنت عنه في عام 2016.

وأطلقت الشركة على النسخة الجديدة نايكي أدابت Nike Adapt، وتباع بحوالي 350 دولارًا، ولن تتطلب زرًا لتنشيط الأربطة.

وقال إريك أفار، مدير الابتكار في شركة نايكي: “تعمدنا اختيار كرة السلة كأول رياضة يدخل فيها حذاء نايكي أدابت، بسبب المتطلبات الخاصة التي يريدها لاعبو السلة في أحذيتهم”.

وأضاف: “خلال مباراة كرة السلة تتغير أوضاع واتجاهات أقدام اللاعبين لذلك فإن هناك حاجة لتغيير وضع الحذاء بسرعة عن طريق فك الرباط لتخفيف الضغط على القدم وزيادة تدفق الدم ثم تشديده مرة أخرى لمواصلة اللعب، وهو ما يمثل عنصرا أساسيا نعتقد أنه سيحسن تجربة اللاعبين”.

ويمكن لمستخدمي الحذاء تعديل وضعه على القدم والتحكم فيه من خلال تطبيق هاتف ذكي يقدم تفضيلات مناسبة، ويمكنهم إدخال إعدادات خاصة ومتنوعة تناسب كل وقت من المباراة، فيمكنهم فك الحذاء وتخفيف الضغط على القدم أثناء الراحة والخروج من الملعب ثم إعادته لوضعه السابق أثناء الدخول.

وعندما يضع اللاعبون أقدامهم داخل الحذاء سيعمل أليًا من خلال مستشعرات وحساسات خاصة على شد الحذاء حول القدم وتضييقه من خلال محرك (موتور) خاص صغير.

كما سيخزن التطبيق البيانات أيضًا، ويمكن للرياضيين مشاركة هذه البيانات مع شركة نايكي.