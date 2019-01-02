تتويج حمدالله #النصر وسوموديكا #الشباب بنجومية ديسمبر

المواطن - محمد سمعه

تُوج المدرب الروماني سوموديكا المدير الفني لنادي الشباب بجائزة أفضل مدرب عن شهر ديسمبر في بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وذكر الحساب الرسمي للدوري السعودي على تويتر، أن اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله نجم النصر تُوج كذلك بجائزة أفضل لاعب في الدوري عن شهر ديسمبر بعد إحرازه لبعض الأهداف الحاسمة للعالمي في الشهر الماضي.

وكان حمدالله سجل في مرمى الهلال والرائد ونادي الاتحاد في بطولة الدوري في شهر ديسمبر الماضي.

يحتل نادي النصر حالياً المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة، بينما يتواجد نادي الشباب في المركز الثالث برصيد 29 نقطة.

سيواجه نادي الشباب، فريق الساحل اليوم ضمن منافسات دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.