تحذير من القرمز .. لا يقوي النظر ويسبب التهابًا شديدًا في العين

المواطن - الرياض

رد ‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، على مزاعم تؤكد أن “القرمز”، وهو مستحضر شعبي، يقوي النظر.

وأوضح النمر أن الصحيح كون القرمز عبارة عن برمنجنات البوتاسيوم، وهي مادة كيميائية تسبب التهابًا شديدًا في ملتحمة العين وأحيانًا القرنية، وإزالة آثاره قد تحتاج إلى علاج طبي مكثف.

وتابع النمر: “للجميع.. أحدهم- هداه الله- نصح كبيرًا في السن باستخدام المحلول العشبي أدناه لتقوية النظر… فأصيب بالتهاب حاد في ملتحمة العينين! هل أحد منكم يعرف ما هي هذه العشبة أو المستحضر؟!”.

ونشر النمر صورة لهذا المحلول العشبي الذي تبين أنه القرمز.