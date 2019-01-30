تخبط واستقالات .. من صاحب القرار الأول في اتحاد القدم؟

المواطن - محمد سمعة

بعد حديث صالح التويجري نائب رئيس لجنة المسابقات السابق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن عدم قيام اللجنة السابقة برئاسة عادل البطي بنقل مباراة النصر وأحد إلى المجمعة، والتساؤلات زادت حول هوية الشخص الذي وقع على قرار نقل المباراة.

وكان رئيس النصر سعود آل سويلم أطلق تغريدات هجوم ضد مجلس إدارة اتحاد القدم برئاسة قصي الفواز بسبب كثرة الأخطاء التحكيمية ضد العالمي في مبارياته ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تغريدات نارية ووصف قاس

استمر سعود آل سويلم في كتابة التغريدات النارية، حيث وصف قصي الفواز بالفاشل وطالبه بالاستقالة في أسرع وقت من رئاسة اتحاد القدم، حيث سيكون الحل الأفضل.

ورد صالح التويجري على تصريحات محمد الشيخ المتحدث الرسمي باسم اتحاد القدم حيث قال الأخير إن لجنة المسابقات السابقة برئاسة عادل البطي كانت على علم بقرار نقل مباراة النصر وأحد، لكن التويجري نفى تمامًا وأقسم بالله أن اللجنة السابقة لم تكن هي من أصدر القرار.

وكان عادل البطي رئيس لجنة المسابقات المستقيل طالب اتحاد القدم بالكشف عن هوية الشخص الذي أصدر قرار نقل مباراة النصر وأحد إلى مدينة المجمعة.

ويذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم كان طلب إيضاحًا وتعليقًا من نادي النصر حول رأيه في تغريدات آل سويلم قبل إصدار أي قرار رسمي من قبل اتحاد القدم.

وعلّق الناقد الرياضي محمد البكيري حول أزمة استقالة أعضاء لجنة المسابقات وقرار نقل مباراة النصر وأحد قائلًا: أتمنى من رئيس هيئة الرياضة فتح تحقيق موسع حول هذه الفوضى.