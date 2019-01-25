ترتيب الدوري المصري .. ثبات بيراميدز والزمالك .. وتقدم الأهلي

المواطن - مروة نبيل

تعادل بيراميدز والزمالك في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة، ليُحافظا على صدارة ووصافة جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، فيما تقدم النادي الأهلي بعد فوزه على المقاصة بثلاثية دون رد.

وشهدت مباراة بيراميدز والزمالك ندية شديدة بين الفريقين، لتكون واحدة من أفضل المواجهات هذا الموسم، وانتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق، ليستمر أبناء القلعة البيضاء في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم.

وبعد مباراة بيراميدز والزمالك بالأمس، يستعد الفريق الأبيض لمواجهة المقاصة، فيما يستعد بيراميدز لملاقاة الداخلية، ويأمل حصد نقاط اللقاء والتقدم في جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، أملًا في تعثر الزمالك وانتزاع الصدارة.

ورفع الفريق الأبيض رصيده إلى 42 نقطة بعد مباراة بيراميدز والزمالك بالأمس، من 17 مواجهة، فيما حل فريق بيراميدز ثانيًا في جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، برصيد 39 نقطة، ولكنه خاض 20 لقاءً حتى الآن.

وتقدم النادي الأهلي في جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، ليحتل المركز الثالث برصيد 30 نقطة، إلا أنه لعب 15 مباراة فقط، يليه فريق مصر المقاصة بنفس عدد النقاط، ولكن عدد الأهداف والمواجهات المباشرة لصالح القلعة الحمراء.

ويحتل فريق الإنتاج الحربي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم برصيد 28 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن المقاولون العرب، ثم طلائع الجيش بـ24 نقطة، بالتساوي مع سموحة وحرس الحدود.

ويقع فريق الجونة في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الداخلية والنجوم، وتملك 4 فرق 20 نقطة، وهي إنبي، الإسماعيلي، وادي دجلة والاتحاد السكندري.

ويتواجد فريق المصري في المركز الـ17 برصيد 19 نقطة، فيما يتذيل بتروجيت جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم برصيد 15 نقطة.