المواطن - مروة نبيل

حسم الأخضر صدارة ترتيب مجموعة السعودية في كأس آسيا 2019، بعد فوزه الساحق برباعية دون رد على كوريا الشمالية، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة القارية.

وسجل رباعية الأخضر في شباك كوريا الشمالية بالأمس، كل من هتان باهبري، محمد آل فتيل، سالم الدوسري وفهد المولد، ليحصد المنتخب الوطني أول ثلاث نقاط؛ ويتصدر مجموعة السعودية في كأس آسيا 2019 بعد نهاية الجولة الثانية.

وحل المنتخب القطري الأول لكرة القدم ثانيًا في ترتيب مجموعة السعودية في كأس آسيا 2019 برصيد 3 نقاط أيضًا، ولكن الأخضر يتفوق في الأهداف، وتمكن العنابي من الفوز بهدفين دون رد على لبنان اليوم.

وجاء المنتخب اللبناني الأول لكرة القدم في المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعة السعودية في كأس آسيا 2019 بدون نقاط، بعد هزيمته في الجولة الأولى.

وتذيل المنتخب الكوري الشمالي الأول لكرة القدم ترتيب مجموعة السعودية في كأس آسيا 2019 بدون رصيد، بعد هزيمته برباعية نظيفة أمام الأخضر، ويسعى لاستعادة توازنه في البطولة بالفوز على قطر في الجولة الثانية.

ويستعد الأخضر لمواجهة المنتخب اللبناني الأول لكرة القدم، ضمن منافسات الجولة الثانية، ويأمل المنتخب الوطني مواصلة انتصاراته؛ للحفاظ على صدارة ترتيب مجموعة السعودية في كأس آسيا 2019 وحسم التأهل إلى الدور التالي مبكرًا.

ويستهدف الأخضر صدارة مجموعة السعودية في كأس آسيا 2019 والمنافسة على اللقب الآسيوي، حيث يُمني المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي النفس بقيادة المنتخب الوطني لتحقيق البطولة القارية للمرة الرابعة في تاريخه.