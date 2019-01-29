تطورات قضية محاولة اغتيال السيسي ومحمد بن نايف

المواطن - الرياض

أعلنت المحكمة العسكرية في مصر، أمس الاثنين، تأجيل النطق بالحكم على 292 متهماً في قضية التخطيط لاغتيال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وولي عهد المملكة السابق الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز.

وقررت المحكمة العسكرية إعلان أحكامها في جلسة تعقد في 4 فبراير المقبل.

وتشير التحقيقات إلى أن خليتين خططتا لاغتيال السيسي أثناء أدائه العمرة في مكة المكرمة.

وبين أفرادهما مجموعة من العاملين بفندق برج الساعة بمكة المكرمة الذين اعتقدوا أن السيسي سيقيم هناك، حسبما ورد في حيثيات وتفاصيل القضية.

واعترف قائد الخلية الإرهابية بالسعودية بأنهم رصدوا مهبط طائرات الأمراء ببرج الساعة، واشتروا مواد شديدة الانفجار، وقاموا بتخزينها في الطابق الـ34 بالفندق نفسه.

كما اعترف متهم آخر بأنه أرغم زوجته على ارتداء حزام ناسف لتفجير نفسها لتشتيت انتباه قوات الأمن السعودية أثناء قيام أعضاء الخلية باغتيال الرئيس المصري.