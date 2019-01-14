تعاون يتواصل.. واشنطن والرياض يد واحدة لاستعادة استقرار اليمن

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

اتفق وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، على ضرورة مواصلة خفض تصعيد الصراع في اليمن، بما يشمل وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الرئيسية.

وقامت السفارة الأميركية في المملكة بالتغريد على صور تظهر بومبيو وولي العهد معًا، قائلة: “إن الحل السياسي الشامل هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع.

الولايات المتحدة وهي شريك رئيسي للتحالف الذي تقوده المملكة لدعم الشرعية في اليمن، تعاونت عسكريًا مع الرياض من أجل إنهاء التهديدات الإيرانية في اليمن، والتي تتمثل في دعم عناصر الحوثيين.

وحسب شبكة “فويس أوف أميركا”، فإن من المتوقع استمرار التعاون العسكري بين المملكة والولايات المتحدة في اليمن لاستقرار الأوضاع، خاصة وأن واشنطن كانت شريكًا رئيسيًا في العمليات العسكرية التي يشنها التحالف ضد معاقل الإرهاب في البلاد.

وخلال ديسمبر، وافقت وزارة الخارجية على الصفقة بين البلدين، كما أبلغت الكونغرس بتلك العملية، والتي بموجبها ستحصل المملكة على ترقيات لتحسين دفاعاتها من طراز “باتريوت باك -3″، بما في ذلك نظام توجيه يزيد من قدرتها على اعتراض الصواريخ الباليستية القادرة على تجنب الرادارات.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الأسبوع الماضي، إن الرئيس دونالد ترامب أشار إلى أن واشنطن ستظل شريكًا “قويًا” للمملكة، مؤكدًا أن التعاون العسكري بين البلدين لن يتوقف لأي سبب.