تعرف على البرنامج الثقافي لمعرض القصيم الثاني للكتاب

المواطن - القصيم

أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض القصيم الثاني للكتاب، عن تفاصيل البرنامج الثقافي للمعرض، والذي يضم مجموعة من المحاضرات والأمسيات واللقاءات والندوات الثقافية والعلمية والشعرية والتاريخية.

يذكر أن سمو أمير القصيم فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، رعى افتتاح معرض القصيم الثاني للكتاب مساء أمس الأربعاء في صالة القصيم للمعارض والمؤتمرات بمدينة بريدة.

المعرض تنظمه جمعية الناشرين السعوديين، بالتعاون مع الشركة الوطنية للتوزيع، خلال الفترة من 3-13 / 5 / 1440هـ بمشاركة أكثر من 200 دار نشر محلية ثقافية وعلمية.

تجدر الإشارة إلى أن أ. إبراهيم بن سعد الماجد مستشار سمو أمير منطقة القصيم عضو اللجنة العليا لمعرض القصيم للكتاب يتولى كذلك الإشراف العام على النشاط الثقافي المصاحب للمعرض.