تعليق الدراسة في المدينة المنورة قبل الدوام بنصف ساعة!

المواطن - المدينة المنورة

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة عن تعليق الدراسة اليوم الأربعاء للمدارس ومكاتب التعليم، في قرار أصدرته قبل بدء دوام اليوم بنصف ساعة فقط.

ويأتي إعلان تعليق الدراسة في المدينة المنورة نظرًا للظروف الجوية وبحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية ولسلامة الطلاب والطالبات.

وهطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة ارتوت على إثرها الأرض، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار.

وتعجب مواطنون ومقيمون من عدم تعليق الدراسة في وقت باكر في المدينة المنورة، خاصةً وأن الأرصاد الجوية حذرت في وقت سابق من هذه الحالة غير المستقرة على المنطقة، مشددين على أنه كان على التعليم إعلان تعليق الدراسة مساء أمس وليس قبل بدء الدوام مباشرة!

وقررت وزارة التعليم قبل أشهر، سحب صلاحية تعليق الدراسة من مديري الجامعات وإدارات التعليم في كافة المناطق والمحافظات، بالإضافة إلى أن تعليق الدراسة سيكون محصورًا على الطلاب والطالبات دون المعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية، مع إمكانية تعليق الدراسة نتيجة الظروف المناخية في عدد من المدارس في منطقة تعليمية دون التعليق لكافة المدارس.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك القرار يأتي نتيجة تساهل الكثير من إدارات التعليم والجامعات في تعليق الدراسة، واتخاذ قرارات بمجرد تنبيهات بسيطة من الأرصاد.

والمعروف أن تعليق الدارسة هو إجراء وقائي يتم وفق دليل معتمد من وزارتي التعليم والداخلية، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

ووفقًا للدليل المعتمد فإن تعليق الدراسة يتم في حالتين فقط، وهما: وجود تنبيه متقدم، أو تحذير من ظواهر جوية بناء على تقارير الأرصاد.