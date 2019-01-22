تعليم الرياض يحذر من الخيام

المواطن - الرياض

شدد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، علي الغامدي، على تحذير جميع المدارس الحكومية والأهلية، من إقامة الخيام واستخدامها في المنشآت التعليمية سواء بصورة دائمة أو مؤقتة، لخطورتها.

وأكد الغامدي، في بيان نشرته إدارة تعليم الرياض عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن لوائح وتعليمات الدفاع المدني تمنع استخدام الخيام في مثل هذه المواقع.

وأكد الغامدي أهمية المحافظة على توفير البيئة الآمنة من خلال التقيد بالأنظمة والتعليمات الواردة في هذا الصدد، بما فيها تعليمات الاستعداد لفصل الشتاء وتعليمات السلامة.