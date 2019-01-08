تعليم الليث يبدأ في تطبيق الدوام الشتوي

تعليم الليث يبدأ في تطبيق الدوام الشتوي

2019/01/09
الساعة 1:50 صباحًا
- ‎فيأخبار 13 منطقة, حصاد اليوم
1795
0
طباعة
المواطن - الليث

وجّه مدير إدارة التعليم بمحافظة الليث، الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، تعميمًا لكافة قادة وقائدات مدارس البنين والبنات بكافة المراحل الدراسية في كافة مكاتب التعليم التابعة للإدارة، يقضي ببدء تطبيق الدوام الشتوي والصيفي للعام الدراسي الحالي 1439/ 1440هـ، خلال الأسبوع الجاري، وذلك بما يتناسب مع ما يخدم المصلحة التعليمية للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات.

وأوضح مدير الإعلام التربوي والمتحدث الرسمي بتعليم الليث، محمد بن ختيم المالكي، أن الاصطفاف الصباحي بالنسبة للدوام الشتوي يبدأ الساعة السابعة والربع صباحًا، فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة السابعة والنصف صباحًا.

وأهاب المالكي بكافة قادة وقائدات المدارس بضرورة التقيُّد بالموعد المحدد، كما أهاب بأولياء أمور الطلاب والطالبات بمتابعة أبنائهم في ذلك، بالتعاون مع إدارات المدارس وشركات النقل المدرسي.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم