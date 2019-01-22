تغريم جوجل 50 مليون يورو بسبب انتهاك الخصوصية

تغريم جوجل 50 مليون يورو بسبب انتهاك الخصوصية

2019/01/22
الساعة 4:33 مساءً
- ‎فيتكنولوجيا, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

فرضت اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريّات في فرنسا “CNIL” غرامة قدرها 50 مليون يورو على شركة جوجل ، متهمة إياها بانتهاك القواعد الأوروبية لحماية البيانات.

وأفادت اللجنة بأن “قرارها جاء بعد أن رأى الخبراء أن غوغل مذنبة في الدعاوى التي رفعت ضدها من قبل (None Of Your Business) و(La Quadrature du Net) الحقوقيتين، وأنها لم تعط المستخدمين معلومات كافية حول قيامها باستخدام بياناتهم الشخصية”.

كما أوضحت اللجنة أن جوجل لم تقم بجهود كافية من أجل إخبار المستخدمين بكيفية حصولها على بياناتهم التي استخدمتها لتحديد مضمون الإعلانات الموجهة إليهم، وأين وكيف ستستخدم تلك البيانات”.

من جانبها، ذكرت جوجل أنها ستدرس قرار اللجنة، وستحدد لاحقا الخطوات المتعلقة به، والتدابير التي ستتخذها لمعالجة المشكلة.



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