تقني القصيم يدعو الشباب للتسجيل في مسابقة المهارات .. هنا الرابط

المواطن - القصيم

أكد مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم، محمد المذن، أن التسجيل في مسابقة المهارات الوطنية للبنين والبنات تحت سن 23 سنة، مستمر حتى يوم السبت 27/ 5/ 1440هـ، وذلك من خلال الرابط: هنا.

وأكد أن فعاليات المسابقة ستقام خلال الفترة من 7 إلى 8 جمادى الثانية 1440هـ للمتسابقين من البنين في الكلية التقنية ببريدة، وللمتسابقات من البنات في مقر الكلية التقنية للبنات بالرس، مهيبًا بالشباب ذوي المهارة من طلاب وطالبات التعليم الجامعي والتعليم العام والتدريب التقني، وكذلك الموهوبين والموهوبات بسرعة التسجيل والاستفادة من هذه الفرصة المتاحة التي تسهم في نشر المهارة التقنية وتشجع الشباب والفتيات على اكتسابها واكتشاف مهاراتهم وتشجيعهم على الابتكار والإبداع، وإيجاد فرص التعاون بين المتسابقين والقطاعات المختلفة.

وأوضح المذن أن الفائزين والفائزات في هذه المسابقة سيرشحون مباشرة للمسابقة على مستوى المملكة ومن ثم العالمية للمهارات التي تستضيفها روسيا صيف 2019م، مشيرًا إلى أن المسابقة التي تنظمها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني رصدت للفائزين بها مبالغ مالية لمهاراتها الاثنى عشر والمتمثلة في “الرسم بالحاسب، والحلول البرمجية للأعمال، والتمديدات الكهربائية، وإدارة نظم الشبكات، والإلكترونيات، وتقنية السيارات، والتبريد والتكييف، واللحام والسيارات”، فيما خصص منها ثلاث مهارات للبنات تقنية وهي “الأزياء، وتصفيف الشعر، والتصميم الجرافيكي”.