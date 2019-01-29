تنفيذ توصية كليات التربية ٥٩٠ .. خريجات يبحثن عن العمل والأمل وبناء المستقبل

المواطن - الرياض

تعاني خريجات كليات التربية 590، من أزمة في التوظيف، بعد تعيين من هم أقل منهن في المؤهلات.

وعلق الكثير من الخريجات آمالهن عبر وسم “تنفيذ توصية كليات التربية 590″، بحثاً عن الأمل ومجال وفرصة عمل يخدمن بها وطنهن، ويساهمن في ركب الحياة والعمل والإنتاج.

وعلقت مغردة بقولها “تم توظيف الأقل مؤهل تعليمي ونحن نفس مخرجات وزارة التربية والتعليم انصفنا مجلس الشورى بتوصيه بالحصر والتوظيف ولكن أين التنفيذ!!!”.

وقالت نور ‏ “الله يعجل بفرجنا، من لحظة تخرجنا ونحن نسمع ان الأولويه لتربويات وأنا تربويه ولي ١٥ سنة انتظار وماتعينت الشكوى على الله ثم على مليكنا انصفنا ياملك العدل انصفنأياملك الإنسانيه انتظرنا كثير ومازال التهميش لنا مستمر، نريد حل لقضيتنا”.

وقالت وفـــــــــاء:

ولاة أمرنـا حلمنا ليس صعباً عليكم

نريد تحقيق حقوقنا فقط

نريد أن نرى أهدافنا

أن نستيقظ صباحاً لصناعة نشء

أن نستيقظ صباحاً لنخدم وطننا

أن نشعر بمسؤوليتنا تجاه وطننا

وقالت أخرى “١٥ سنة متخرجه من عام ١٤٢٥ ومجتازه قياس ونقاطي عالية بجداره ومازلت على قائمة المعطلين لاكن الأمل بالله موجود ياوزير التعليم ثم بمعاليك”.

وقلت صاحبة حساب Hano “أين نحن من رؤية 2030 ؟ اليس لنا حق في هذا الوطن؟ أين نحن من اهتمام الدولة والوزراء والمسؤولين ؟ شابات عاطلات سنوات في بلد ثرواته وخيراته تعدت حدودالوطن، أتمنى من الجميع إيصال قضيتنا لـ ولاة الأمر للنظر فيها وأنهائها”.

وعلقت صاحبة حساب يارب ارزقني مااتنما بقولها:

نرجو من ملك الحزم والعزم

ومن ولي عهده الأمين

النظر في حال خريجات كليات التربية المغلقة

صدرت لنا توصيه بالحصروالتوظيف

وذالك لأننا نستحق،

فقد همشنا كثيراً

وتم حصر وتوظيف منهم أقل مؤهل منا.