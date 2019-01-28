تنويه مهم من مطار الملك عبدالعزيز في جدة بسبب الحالة الجوية

المواطن - جدة

نوه مطار الملك عبدالعزيز في جدة بأن الحالة المناخية المستمرة على مدينة جدة قد تسبب تأخير الإقلاع ووصول بعض الرحلات.

وأضاف مطار الملك عبدالعزيز، أن على المسافرين التواصل مع شركات الطيران للتأكد من ذلك، ومعرفة مستجدات مواعيد الرحلات في حال طرأ عليها تغيير.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والمدينة المنورة (تشمل الأجزاء الساحلية منها) ، كما يتوقع هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي القصيم، مكة المكرمة ( تشمل الأجزاء الساحلية منها ) وشمال منطقتي الرياض والشرقية.