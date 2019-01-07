توقعات بتراجع أسعار العقارات في دبي 10 %

المواطن - متابعة

توقع ستيف مورجان الرئيس التنفيذي للشرق الأوسط لدى سافيلس يوم الاثنين تراجع أسعار العقارات السكنية في دبي بنسبة تتراوح بين خمسة وعشرة بالمائة في 2019، بسبب المعروض الجديد وقوة الدولار وانخفاض أسعار النفط.

ويتراجع سوق العقارات السكنية في دبي، والذي يشهد فائضًا في المعروض على نحو مطرد، منذ ذروة سجلها في منتصف 2014، مما يؤثر سلبًا على كبرى شركات التطوير العقاري في الإمارة ويجبر شركات التشييد والهندسة على خفض وظائف وتعليق خطط توسعية.

وقال مورجان إن أسعار العقارات السكنية انخفضت بنسبة تتراوح بين ستة إلى عشرة بالمائة في 2018 وإن ذلك قد يتكرر في 2019.

وكان محللون لدى إس آند بي جلوبال للتصنيف قالوا العام الماضي إن السوق قد تنخفض بما يتراوح بين 10 و15 بالمائة في 2018 و2019 قبل أن تستقر في 2020 على أقرب تقدير.