جاتوزو: نفاد تذاكر #السوبر_الإيطالي يعكس جماهيرية ميلان

المواطن - مروة نبيل

أعرب المدير الفني لنادي ميلان، جينارو جاتوزو، عن سعادته بنفاد تذاكر مباراة السوبر الإيطالي مبكرًا، مؤكدًا على جاهزية فريقه لمواجهة يوفنتوس المرتقبة.

ووجه جاتوزو رسالة للجماهير، وقال: “نتمنى من جمهور ميلان المتواجد في السعودية تقديم الدعم الكبير للفريق من أجل الفوز في مباراة السوبر الإيطالي”.

وتابع مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان تصريحاته قائلًا: “نفاد تذاكر مباراة السوبر الإيطالي يظهر الجماهيرية الكبيرة لنادي ميلان وأنهم أوفياء”.

واختتم جاتوزو تصريحاته في مقطع الفيديو الذي نشره حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على “تويتر”، قائلًا: “نحن قادرون على لعب مباراة كبيرة وفرض أسلوبنا على فريق يوفنتوس”.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان إلى مدينة جدة، اليوم الأحد، استعدادًا لخوض مباراة السوبر الإيطالي أمام يوفنتوس، يوم الأربعاء المقبل، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وتشهد مباراة السوبر الإيطالي بين يوفنتوس وميلان تطبيق التبديل الرابع للمرة الأولى، في حال استمرار اللقاء إلى الأشواط الإضافية.

🎥 – (جاتوزو) مدرب اي سي ميلان: نفاد التذاكر في وقت مبكر يعكس الجماهيرية الكبيرة لفريقي، ونحن قادرون على فرض اسلوبنا في مواجهة #السوبر_الايطالي#اي_سي_ميلان_في_السعودية pic.twitter.com/wMyepG39Wu — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) January 13, 2019