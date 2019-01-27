جامعة الإمام تحرج متحدث التعليم : صرفنا العلاوة السنوية كاملة

المواطن - الرياض

في أولى حالات التضارب بين ما قاله متحدث وزارة التعليم مبارك العصيمي حول صرف العلاوة السنوية لمنسوبي الوزارة عن 6 أيام فقط، كشفت جامعة الإمام أنها صرفت العلاوة كاملة لهذا الشهر لمنسوبيها.

وقال المتحدث الرسمي، والمشرف العام على الإدارة العامة للإعلام الجامعي في جامعة الإمام أحمد الركبان : العلاوة لهذا العام 1440هـ لمنسوبي جامعة تم إضافتها مع نزول الرواتب اليوم واحتسابها بالكامل منذ مطلع 1يناير 2019 وفق إفادة سعادة المستشار الإداري والمشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية بالجامعة.

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي كان قد أوضح أن رواتب الموظفين التي نزلت هذا اليوم الأحد الموافق 21/ 5/ 1440هي رواتب شهر ربيع الآخر 1440هـ.

وأضاف العصيمي عبر حسابه الرسمي أن “احتساب العلاوة السنوية لهذا العام يبدأ من 1 يناير 2019م الذي يوافق 25/ 4/ 1440، وبالتالي تم صرف استحقاق 6 أيام فقط من العلاوة مع الرواتب ليعيد الجدل إلى نقطة الصفر حول تقويم صرف الرواتب.

وتسببت تصريحات العصيمي في تأجيج حالة اللغط التي ارتبطت بإجراءات صرف العلاوة السنوية ففي الوقت الذي توقع فيه البعض أن تصرف كاملة توقع البعض الآخر أن تصرف 6 أيام فقط لكن لم يتوقع أحد أن يحصل بعض موظفي الدولة على 6 أيام وبعضهم على شهر كامل من العلاوة السنوية وهم يخضعون لسيادة وزارة واحدة وهي وزارة التعليم.

وزارة الخدمة المدنية كانت قد استبقت صرف العلاوة السنوية بالتأكيد على أنها ليست معنية بالجوانب التنفيذية الخاصة بصرف العلاوة السنوية.

وقالت الخدمة المدنية في وقت سابق: إن الجوانب التنفيذية المتعلقة بتاريخ احتساب وصرف العلاوات والرواتب لا تختص بها وزارة الخدمة المدنية؛ كونها جوانب مالية، كما أن صرفها يتم مباشرة من قِبل الجهات الحكومية.

إجراءات صرف العلاوة السنوية:

يذكر أنه في 5 يناير 2018م صدر الأمر الملكي الكريم رقم: أ/ 86 الذي تضمن العديد من البنود من أهمها النص على صرف العلاوة السنوية للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين للسنة المالية (1439/ 1440هـ) اعتبارًا من 14/ 4/ 1439هـ الموافق 1/ 1/ 2018م.

كما تضمن الأمر الملكي صرف بدل غلاء معيشة شهري قدره (1000) ألف ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة.

وفي أكتوبر من العام 2018 صدر أمر ملكي كريم باعتماد صرف العلاوة السنوية بوضعها وإجراءاتها السابقة نفسها خلال العام المالي 2019.