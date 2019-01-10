جامعة القصيم تشارك في معرض القصيم الثاني للكتاب

المواطن - القصيم

انطلقت مشاركة جامعة القصيم ممثلة بعمادة شؤون المكتبات بمعرض القصيم الثاني للكتاب المقام في مركز القصيم الدولي للمعارض والمؤتمرات، الذي افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم مساء أمس الأربعاء، واطلع سموه على مشاركة الجامعة من خلال جناحها الذي أقيم على مساحة 48 مترا، ويستقبل الزوار حتى نهاية أيام المعرض في 13/5/1440هـ.

وتتمثل مشاركة الجامعة في عرض وبيع إصداراتها من الكتب والمجلات العلمية المحكمة، بالإضافة إلى عرض مؤلفات أعضاء هيئة التدريس، وكذلك التعريف بالجامعة والخدمات الإلكترونية المشتركة بها عن طريق عمادة شؤون المكتبات والتي تشمل قواعد المعلومات والبرامج الإلكترونية وبرامج التوثيق وبرامج السرقات وبرامج تصنيف الدوريات وغيرها من البرامج الإلكترونية التي تخدم منسوبي الجامعة.

كما يتم تعريف زوار المعرض بعدد المكتبات الفرعية بالجامعة وعدد البحوث المنشورة بمجلات الجامعة وعدد البحوث المدعومة، بالإضافة إلى عدد الرسائل الجامعية والمخطوطات وعدد برامج الدراسات العليا في جميع كليات الجامعة (ماجستير، ودكتوراه) وذلك من خلال الرسومات الموضحة على جنبات جناح الجامعة.

وبلغ عدد إصدارات الجامعة المشاركة في المعرض (١١٣) عنوانا بكافة التخصصات وهي مخصصة للبيع، و(٨) مجلات علمية محكمة بكافة أجزائها ومجلداتها، وبلغ عدد مؤلفات أعضاء هيئة التدريس (٩٢) عنوانا وهي مخصصة للعرض فقط.

كما تم وضع شاشتين بحجم كبير خارج الجناح لعرض جميع المعلومات والخدمات المتوفرة والمشاركات على مدار أوقات دوام المعرض، فضلاً عن تخصيص هدية لزوار جناح الجامعة عبارة عن مكتبة أسرية سيتم السحب عليها في نهاية المعرض.