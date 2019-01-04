جدة يضرب #الغزوة بثلاثية.. ويُلاقي #الشباب في دور الـ32

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة الغزوة وجدة، التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بفوز فريق جدة بثلاثية مقابل هدفين.

وبدأت مباراة الغزوة وجدة بشكل سريع، وتمكن أصحاب الأرض من فض اشتباك التعادل السلبي مبكرًا عن طريق محمد عبيد، وسجل مجدي الجهني هدف التعادل في الدقيقة 34.

وقبل نهاية أحداث الشوط الأول من مباراة الغزوة وجدة، سجل محمود الجيزاني الهدف الثاني لصالح الفريق الأول لكرة القدم بنادي جدة.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، عزز الفريق الأول لكرة القدم بنادي جدة تقدمه بهدف ثالث عن طريق أليان زوي، وسجل وائل عبدالله الهدف الثاني؛ ليُقلص الفارق لأصحاب الأرض، لتنتهي المباراة بتأهل جدة إلى دور الـ32.

ومن المُقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي جدة نظيره الشباب في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.