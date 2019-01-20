جريمة مروعة بالأسلحة البيضاء في عين شمس .. الضحية عريس قبل الزفاف

المواطن - القاهرة

جريمة مروعة شهدتها منطقة عين شمس في القاهرة، راح ضحيتها عريس قبل أيام من زفافه بعد تمزيق جسده بالأسلحة البيضاء.

ملابس الفرح، استبدلها أهالي الضحية في عين شمس بملابس سوداء، حزنًا على القتيل، في الوقت الذي عشش الحزن داخل أروقة المنزل البسيط الذي تقطنه عائلة القتيل في منطقة مساكن عين شمس بالقاهرة، فدموع الأقارب لا تجف، ودعوات الأم بالقصاص من القتلة لا تتوقف.

وتحدثت الأم وهي تحبس دموعها لكنها لم تستطع، حيث كانت الدموع تسبق الحروف وهي تتحدث عن فلذة كبدها الذي كانت تجهزه لحفل زفافه قبل أن يزفه المجرمون للآخرة.

وبصوت ممزوج بالحزن والأسى، قالت والدة الشاب “محمد.س” الشهير بـ”حماصة”، منذ عدة أيام كان منزلنا عامرًا بالأفراح، بعدما جهز “محمد” شقته، واستقبلنا بعض أغراض عروسته، وبدأ الجميع يجهز نفسه لزفاف “محمد” الذي طالما انتظرناه، فهو الولد الوحيد برفقة بنتين إحداهما ستتزوج بعد 6 أشهر من الآن.

وعن يوم الحادث قالت الأم، تلقينا اتصالات حوالي الساعة 11 مساءً من الجيران والأهالي، بتعدي بعض الشباب على ابني، فأسرعنا لمكان الواقعة، حيث كان “محمد” يصارع الموت، بعدما مزق الجناة جسده بآلات حادة وهربوا.

وأضافت والدة ضحية عين شمس قائلة: “المتهمون رصدوا خطوات ابني وتحينوا الفرصة حتى ظفروا به وانهالوا عليه بالسنج و”المطاوي” حتى فقد وعيه، وتم نقله للمستشفى لكنه فارق الحياة”.