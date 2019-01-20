جمل تكتيكية تُجهز #النصر لمباراة #الفيحاء

المواطن - مروة نبيل

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته، اليوم الأحد، استعدادًا لمباراة الغد أمام الفيحاء ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الملك سلمان.

والتقى المدرب البرتغالي روي فيتوريا قبل بداية التدريبات الجماعية اليوم باللاعبين، حيث أوضح لهم برنامج الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمباراة الفيحاء.

وانطلقت تدريبات النصر اليوم بتمارين لياقية متنوعة، بدأها بالجري في مساحات مختلفة، وطبق فيتوريا عددًا من الجمل التكتيكية من خلال تدريبات متنوعة.

واختتم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة فيتوريا تدريبات اليوم، بمناورة على نصف الملعب.

ويسعى فيتوريا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى التأهل لدور الـ8، والمنافسة على لقب كأس الملك سلمان هذا الموسم، فيما يطمح الفيحاء في تحقيق مفاجأة والإطاحة بالعالمي.