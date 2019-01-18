جنبلاط: قوى الظلام أفشلت القمة العربية الاقتصادية

المواطن - الرياض

كشف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط، اليوم الجمعة، عن الجهة التي تسببت بفشل القمة العربية الاقتصادية المنعقدة في بيروت.

وقال جنبلاط عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “بالرغم من تعطيل القمة من قبل القوى الظلامية ستبقى بيروت عاصمة الأمل والثقافة والفرح والتحدي والتنوع”. ولم يوضح جنبلاط ما الذي يقصده بالقوى الظلامية!

يذكر أن الأعمال التحضيرية للدورة الرابعة من القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية، بدأت في بيروت أمس بمشاركة وفد المملكة.

وقال رئيس وفد المملكة رئيس الاجتماع المشترك على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين العرب في الجامعة العربية السفير أسامة بن أحمد نقلي في كلمة له بمستهل الجلسة: “لقد سُعِدنا في المملكة العربية السعودية باستضافة القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة التي عُقِدَتْ في الرياض عام 2013م، ونتج عنها العديد من القرارات التي أسهمت في تعزيز العمل العربي المشترك، في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، ويأتي على رأسها إقرار مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية والشركات العربية المشتركة بنسبة لا تقل عن 50 % “.

وأضاف أن هذه المبادرة لها أثر كبير في تعزيز قدرات تلك المؤسّسات على تلبية حاجات الدول العربية المتزايدة، بدفع عجلة التنمية فيها، كما أقرّت القمة الاتفاقية الموحّدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية “المعدّلة”، التي تخضع حاليًا للمراجعة والتطوير، كي تواكب المستجدات في مجال الاستثمار على المستوى العالمي، مفيدًا بأن القمة رحّبت ببرنامج تمويل التجارة العربية البينية، الذي أطلقته المؤسّسة الإسلامية الدولية للتجارة، واستكملت مرحلته الأولى، حيث تستعد لإطلاق مرحلته الثانية.