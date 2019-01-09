جيسوس: #الهلال لن يُفرط في صدارته في لقاء #الرائد

المواطن - محمد سمعة

تحدث المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لنادي الهلال عن آخر استعدادات فريقه لمواجهة نادي الرائد يوم الجمعة في الجولة السادسة عشرة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: جاهزون لخوض مباراة الرائد والاستمرار في المحافظة على صدارتنا للدوري، ونثق بقدرات اللاعبين المتواجدين مع الفريق حاليًا، حيث استطاعوا التأقلم بشكل كبير وهي فرصة لهم لتقديم مستوى مميز.

وأضاف جيسوس: إصابة محمد الشلهوب جاءت في وقت صعب للغاية ونحن نحتاج إليه فتواجده مهم كقائد وسيكون ضمن قائمة الفريق والتي ستعسكر لمواجهة الرائد.

وتابع جيسوس: لم يشارك نواف العابد منذ فترة طويلة مع الفريق ويحتاج إلى مزيد من الوقت ليستعيد مستواه وهو يملك إمكانيات كبيرة وبإمكانه مساعدة الهلال في الموسم الجاري وسيكون متواجدًا معنا لمواجهة الرائد.

وأكمل جيسوس حديثه قائلًا: تُعتبر حالة جوناثان سوريانو مشابهة للعابد، كون الدوري الصيني انتهى منذ ما يزيد على شهر.

واختتم جيسوس حديثه قائلًا: يحتاج سوريانو إلى مزيد من الوقت للتعرف على طريقة اللعب والتأقلم مع المجموعة وسيكون أيضًا ضمن قائمة الفريق والتي ستعسكر لمواجهة الرائد.