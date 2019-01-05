حريق بدون إصابات في مستودع لتصنيع وتخزين الأثاث ببريدة

المواطن - بريدة

أخمد الدفاع المدني في بريدة، اليوم السبت، حريقًا اندلع بمستودع لتصنيع وتخزين الأثاث.

وأوضح الدفاع المدني أن الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات والله الحمد.

ونشر المدني صورًا تبين عملية مباشرة الحريق والسيطرة عليه.