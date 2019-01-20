خالد النمر: أسرع في مشيك فهي سنة وصحة

المواطن - الرياض

أكد ‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي الدكتور خالد النمر، أن من يسرعون في المشي نحو 5 كيلومترات في الساعة أقل عرضة للإصابة بضعف القلب عند المقارنة بمن يمشون بسرعة 3 كيلومترات في الساعة.

وقال النمر: “أسرع في مشيك.. سنّة تثاب عليها وصحة تستفيد منها”.

وتابع: “ننصح بفحص الدهون الثلاثية على الأقل مرة بالسنة في: السمين الخامل رياضيًّا، والمدخن، ومن يتناولن حبوب منع الحمل، ومريض السكري، ومدمن الكحول”.

وأردف النمر: “في الشخص السليم الذي لا يعاني من أي أمراض ينصح: بألا يتجاوز الكلسترول الضار 130 ملغ/ دسل، ولا تتجاوز الدهون الثلاثية 150 ملغ/ دسل”.