خالد النمر: لهذا السبب لا تغضب

خالد النمر: لهذا السبب لا تغضب

2019/01/18
الساعة 9:29 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد ‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أن القلب هو مرآة المشاعر، وكل المشاعر تؤثر على القلب، سواء كانت الخوف أو الغضب أو الفرح أو الحزن.

ولفت النمر إلى أن أشد المشاعر تأثيرًا على نبضات القلب ورفعًا للضغط هو بركان الغضب.

وتابع النمر ناصحًا: “لا تغضب.. ليس لأن الموقف ما يستاهل الغضب، ولكن لأن صحتك وسلامتك أغلى وأثمن من أي موقف”.

في سياق آخر، قال النمر للشخص الذي يعاني السمنة مع ارتفاع بالدهون الثلاثية: إن مجرد حدوث نقص بسيط بالوزن من الممكن أن يحدث تغيرًا واضحًا في مستوى الدهون الثلاثية بالجسم.



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