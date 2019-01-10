خالد النمر: هذه الأكلات مقوية لعضلة القلب

المواطن - الرياض

أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر الأكلات التي تقوي عضلة القلب.

وقال النمر: إن الأكلات المقوية للقلب هي التي تفيده على المدى البعيد، ومنها الإكثار من الخضراوات والفواكه، وتقليل الملح، والابتعاد قدر الإمكان عن السكريات.

وشدد النمر على ضرورة تقليل الدهون إذا كان الكلسترول/الدهون الثلاثية مرتفعة، مع تناول الأسماك مرة واحدة أسبوعيًا على الأقل.

وفي سياق آخر، لفت النمر إلى أن الخفقان هو مجرد شعور الإنسان بنبضات قلبه، وقد يكون طبيعيًا في الجري والخوف، وقد يكون مرضيًا أثناء الراحة والسكون، وأيضًا قد تكون أسبابه تعود للقلب أو أمراض أخرى مثل الغدة، أو فقر الدم، أو الضغط.. إلخ.