خالد النمر يوجه رسالة للمديرين: احذروا هذا الأمر

المواطن - الرياض

وجه استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، رسالة مهمة إلى المديرين بشأن الموظفين والعاملين لديهم.

وقال النمر: “اتقِّ الله في مرؤوسيك… فستحاسب عنهم فردًا فردًا، ولا تضغط عليهم ليصلوا إلى إنتاجية معينة، راعِ الفروقات الفردية بين الموظفين فبعضهم ينكسر إذا حُمِّلَ فوق طاقته، فقد يصاب بالاكتئاب أو الضغط أو السكري أو جلطة في القلب، وأحظهم من نجى منك بتقاعدٍ مبكر”.

وتابع النمر أن من التصرف الخاطئ العمل 10 ساعات في الدوام ثم أن يأخذ الموظف ما تبقى من ملفات وأوراق لإكمالها في المنزل، متسائلًا: “أين حق أهلك عليك؟.. أين حق أبنائك عليك؟ أين حق نفسك عليك؟!”.