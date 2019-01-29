دجانيني تافاريس .. متخصص تسديدات

المواطن - مروة نبيل

يُقدم نجم الرأس الأخضر، دجانيني تافاريس مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

ووصفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، نجم النادي الأهلي دجانيني تافاريس بـ”القناص”، بعد تسجيله لـ12 هدفا في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأضاف حساب “أوبتا”، أن الدبابة البشرية دجانيني تافاريس أحرز أهدافه الـ12 في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من 16 تسديدة على المرمى فقط، مسجلًا من كل 4 تسديدات صائبة.

ورفع دجانيني تافاريس رصيده إلى 12 هدفًا بعد تسجيله لهدفين في شباك التعاون، خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ17 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليُنافس على صدارة الهدافين.

ويُنافس الثلاثي دجانيني تافاريس وزمليه في النادي الأهلي، السوري عمر السومة، ونجم نادي الهلال، بافيتيمبي غوميز، على صدارة هدافي كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم برصيد 12 هدفًا.