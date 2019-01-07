دراسة طبية تحل لغز الموت المفاجئ للأطفال

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

كشفت مجموعة من الباحثين والعلماء في مجالات الطب، أن الموت المفاجئ للأطفال الذين ينامون بجوار والديهم في نفس السرير.

وحسب صحيفة “ديلي تليجراف”، فإن الأطباء اكتشفوا عوامل جينية جديدة تتعلق بالوفاة المفاجئة للأطفال، وهو الأمر الذي قد يفسر بعض حالات الوفاة نتيجة الاختناق.

وأشارت الدراسة التي أجراها الباحثون إلى أن الأطفال الذين يتعرضون للاختناق قد يعانون عوامل أخرى تظهر آثارها في المخ، وهو الأمر الذي تم الكشف عنه خلال عمليات التشريح الخاصة بالأطفال الذين كانوا عرضة للموت المفاجئ.

وقال البروفيسور بيرارد إنه وجد مع زميلته الدكتورة ليندسي كولينز-براينو إنه تم تسجيل اختلافات كبيرة في نشاط دماغ ضحايا الموت المفاجئ لأولئك الذين يعتقد تعرضهم للاختناق.

وأشار إلى أن هذا الاضطراب في النشاط قد يكون السبب الرئيسي في الوفاة وليس الاختناق، غير أنه لا يزال مجهولاً ما قد يؤدي بشكل فعلي لتلك الأمور.

وتناولت الدراسة العديد من حالات الوفاة المفاجئة للأطفال، والتي اعتقد الوالدان فيها أنها نتجت عن الاختناق نتيجة لنوم الأب أو الأم بشكل خاطئ على جسم الطفل، ما أدى إلى صعوبات في التنفس.