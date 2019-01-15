دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .. يتحدث البرتغالية بطلاقة

المواطن - محمد سمعه

نجحت المدرسة التدريبية البرتغالية في نيل إعجاب بعض الأندية السعودية للتعاقد مع مدربيها قبل بداية الموسم الجاري أو في فترة الانتقالات الشتوية الجارية؛ وذلك لتحسين نتائجها في المسابقات المحلية.

وبعد تعاقد نادي النصر مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق لنادي بنفيكا البرتغالي، لا يعد العالمي الفريق الوحيد الذي لجأ إلى المدرسة البرتغالية لتحقيق النتائج الإيجابية.

البداية هلالية:

البداية كانت مع نادي الهلال، والذي نجح في التعاقد مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس في شهر يونيو الماضي، بدعم من المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السابق، ونجح جيسوس في تقديم نتائج مميزة مع نادي الهلال، حيث يتصدر الزعيم بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الفترة الحالية.

واتجه نادي التعاون كذلك للمدرسة التدريبية البرتغالية فنجح في التعاقد مع المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، والذي حقق نتائج أكثر من رائعة مع نادي التعاون في الموسم الجاري ببطولة الدوري.

وتمكن بيدرو إيمانويل في فترة من الفترات في إيصال التعاون للمربع الذهبي ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل أن يتراجع الفريق حاليًّا للمركز السادس في جدول الترتيب.

وقبل تعيين المدرب روي فيتوريا لتدريب النصر، كان مجلس إدارة أصفر العاصمة قرر تعيين المدرب البرتغالي هيلدر كريستوفاو، مدرب الفئات السنية، كمدير فني مؤقت للفريق الأول بعد إقالة المدرب الأوروغوياني جوزيه كارينيو؛ بسبب سوء النتائج.