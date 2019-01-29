دوري محمد بن سلمان للمحترفين .. #الاتفاق ينتزع فوزًا ثمينًا من الرائد بثنائية

دوري محمد بن سلمان للمحترفين .. #الاتفاق ينتزع فوزًا ثمينًا من الرائد بثنائية

2019/01/29
الساعة 8:50 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق من تحقيق فوز ثمين على حساب نادي الرائد، بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بدأ الاتفاق المباراة ضاغطًا بقوة، وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول، حيث نجح اللاعب كريستيان جوانكا في إضافة الهدف الأول للاتفاقيين بالدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول.

وحاول نادي الاتفاق إضافة الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول، وكان له ما أراد عبر اللاعب كريستيان جوانكا، والذي سجل الثاني له ولنادي الاتفاق بالدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني حاول نادي الرائد، العودة من بعيد وتسجيل الهدف الأول له في المباراة، وهو ما نجح فيه عبر اللاعب محمد العمري والذي تمكن من تسجيل الهدف الأول للرائد في الدقيقة الثانية والتسعين.

أصبح رصيد نادي الاتفاق بعد الفوز 26 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد نادي الرائد عند 22 نقطة في المركز العاشر.

 



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