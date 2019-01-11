دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. التكافؤ شعار مباريات #الشباب والفيحاء

المواطن - مروة نبيل

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب نظيره الفيحاء على ملعب الأمير خالد بن سلطان، ضمن منافسات الجولة الـ16 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتتسم مباريات الشباب والفيحاء في بطولة الدوري السعودي للمحترفين بالتكافؤ، حيث سبق وتقابلا 3 مرات، فاز الفريق الأول لكرة القدم بالليوث في مباراة، وهُزم في أخرى، وانتهت مواجهة بالتعادل.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواصلة نتائجه الإيجابية في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يأمل الفيحاء لاستعادة بريقه المفقود والتقدم في جدول ترتيب المسابقة.

وقبل مباراة الشباب والفيحاء اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالليوث المركز الثالث في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة، فيما يقع الفريق البرتقالي في المركز الـ12 بـ15 نقطة.