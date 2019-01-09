دوري محمد بن سلمان للمحترفين .. الجماهير تكسر حاجز المليون بمباريات الدور الأول

المواطن - محمد سمعة

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين اليوم عن حضور أكثر من مليون مشجع ومشجعة لمباريات الدور الأول من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وكانت الجولة الأولى شهدت حضور 79.100 متفرج، بينما حضر في الجولة الثانية 67.409 متفرجين.

وشهدت الجولة الثالثة حضور 102.509 متفرجين، وفي الجولة الرابعة حضر 85.128 متفرجا، وبالجولة الخامسة تواجد في المدرجات 55.167 متفرجا.

أما في الجولة السادسة فحضر 64.334، بينما تواجد في الجولة السابعة 48.230.

وشهدت الجولة الثامنة 69.372 متفرجا، أما في الجولة التاسعة فحضر 88.080 متفرجا.

وفي الجولة العاشرة تواجد 61.191 متفرجا، بينما في الجولة الحادية عشرة حضر 65.400 متفرج، وفي الجولة الثانية عشرة تواجد 60.845 متفرجا.

وشهدت الجولة الثالثة عشرة حضور 61.394 متفرجا، بينما تواجد في الجولة الرابعة عشرة 81.236 متفرجا، وحضر في الجولة الخامسة عشرة 50.170 متفرجين.

وأصبح عدد الحضور الإجمالي مليونا و39 ألفًا و565 متفرجا.

وكانت الجولة الثالثة شهدت الحضور الأكبر برصيد 102.509 متفرجين.