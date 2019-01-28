دوري محمد بن سلمان للمحترفين .. #الحزم يُجبر #الوحدة على نقطة التعادل

المواطن - محمد سمعه

أجبر الحزم، نادي الوحدة على التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في الجولة السابعة عشرة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بدأ الوحدة المباراة سريعًا وتمكن من تسجيل الهدف الأول عبر اللاعب أحمد عبده جابر بالدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول.

وحاول نادي الوحدة إضافة الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول ولكن دون جدوى، في ظل تواجد تألق دفاعي من قبل لاعبي الحزم.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بتقدم الوحدة بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من المباراة، واصل نادي الحزم ضغطه، وذلك من أجل تسجيل هدف التعادل.

تمكن نادي الحزم من تسجيل هدف التعادل عبر اللاعب كينيدي أجبواناننيك بالدقيقة الثامنة والستين.

أصبح رصيد الوحدة بعد التعادل 28 نقطة في المركز الرابع، بينما أصبح رصيد الحزم 16 نقطة في المركز الثالث عشر.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الوحدة سجله اللاعب : أحمد عبده في الدقيقة 3

الوحدة 1 : 0 الحزم #الوحدة_الحزم pic.twitter.com/kbfGQbz7Ya — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) January 28, 2019

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الحزم سجله اللاعب : كارلوس سيلفا في الدقيقة 67

الوحدة 1 : 1 الحزم #الوحدة_الحزم pic.twitter.com/wgBGO3YYNr — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) January 28, 2019