دوري محمد بن سلمان للمحترفين .. #الفيصلي يسقط في فخ الخسارة أمام #الباطن

المواطن - محمد سمعة

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن من الفوز على نادي الفيصلي بنتيجة هدفين دون رد ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وخلال الشوط الأول لم ينجح أي من الفريقين في تسجيل أهداف، لينتهي النصف الأول من اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من المباراة بحث نادي الباطن عن تسجيل الهدف الأول، حيث كان له ما أراد عبر اللاعب رائد الغامدي والذي سجل الأول في الدقيقة الخامسة والثمانين.

وحاول نادي الفيصلي تسجيل هدف التعادل ولكن دون جدوى، حيث تمكن الباطن من إضافة الهدف الثاني له في اللقاء عبر اللاعب كريسان دا كروز بالدقيقة الحادية والتسعين من ركلة جزاء.

وأصبح رصيد الباطن بعد الفوز 18 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند 24 نقطة في المركز السابع.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الباطن سجله اللاعب : رائد الغامدي في الدقيقة 84

الباطن 2 : 0 الفيصلي #الباطن_الفيصلي pic.twitter.com/KilGmtgwFD — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) January 28, 2019

🎥 فيديو للهدف الثاني لنادي #الباطن سجله اللاعب : كريسان داكروز في الدقيقة 90

الباطن 2 : 0 الفيصلي #الباطن_الفيصلي pic.twitter.com/29Le7G03zQ — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) January 28, 2019