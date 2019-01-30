دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. عطيف الهلال الأكثر تمريرًا

المواطن - مروة نبيل

شهدت الجولة الـ17 من منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تألقًا لافتًا من نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عبد الله عطيف.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الهلالي عبد الله عطيف الأكثر تمريرًا في الجولة الـ17 بـ108 تمريرات ناجحة.

وحل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرازيلي بيتروس في المركز الثاني بقائمة الأكثر تمريرًا بنجاح بـ87 تمريرة ناجحة، يليه زميله في العالمي، إبراهيم غالب بـ82 تمريرة.

ويتنافس الهلال والنصر على صدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يقع الزعيم في المركز الأول برصيد 40 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن العالمي.