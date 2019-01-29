دوري محمد بن سلمان للمحترفين .. مباراتان ناريتان في ختام الجولة الـ17

المواطن - محمد سمعه

تُختتم اليوم مباريات الجولة السابعة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمباراتين.

وستقام المباراة الأولى بين فريقي الرائد والاتفاق في تمام الساعة الـ6:25 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبدالله.

أما المباراة الثانية فستكون بين فريقي الاتحاد والشباب حيث تُقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة في تمام الساعة الثامنة والثلث مساءً بتوقيت المملكة.

وكانت مباريات أمس في الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري، انتهت بفوز الباطن على الفيصلي بنتيجة هدفين دون رد، كذلك فاز النصر على نادي أحد برباعية دون رد.

وتعادل نادي الوحدة مع فريق الحزم بهدف لكل فريق، وفاز الأهلي على نادي التعاون برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

ويسعى نادي الاتحاد إلى الاستمرار في الانتصارات خاصة أن العميد سيطارد تحقيق انتصاره الثالث في بطولة الدوري والوصول إلى النقطة الثانية عشر، بينما سيقاتل نادي الشباب للفوز والبقاء في المربع الذهبي خلف ناديي الهلال والنصر.