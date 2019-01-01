رئاسة شؤون الحرمين تطلق مبادرة طفلك معنا بأمان

المواطن - واس

أطلقت الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً بوحدة الزائر الصغير مبادرة “طفلك معنا بأمان”, وذلك في مواقع مخصصة عند مداخل المسجد الحرام.

كما بدأت الوحدة باستقبال صغار السن مع ذويهم وتوزيع أساور إرشادية مخصصة للأطفال تحتوي على جزء مخصص لبيانات الطفل ورقم التواصل مع ذويه عند الحاجة لذلك .

وتهدف المبادرة إلى تسجيل بيانات الأطفال وأرقام التواصل مع ذويهم وربطها بمعصم اليد وذلك لسهولة التعرف عليهم وربطهم بذويهم بشكل أسرع حفاظاً عليهم.

وتأتي هذه المبادرة انطلاقا من دور رئاسة شؤون الحرمين الاجتماعي وتقديم افضل الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام .