رئيس #أحد: كنت أميل لتأجيل مباراة #النصر .. وهناك تطورات قادمة

المواطن - محمد سمعه

قال سعود الحربي رئيس مجلس إدارة نادي أحد بأن فريقه لا يمانع اللعب في أي مكان مع نادي النصر، كون ناديه الضيف وليس صاحب الأرض.

وتحدث سعود الحربي لبرنامج “كورة” المذاع على قناة “روتانا خليجية” قائلاً: تواصل معي عادل البطي رئيس لجنة المسابقات السابق وأخذ رأيي حول تأجيل المباراة أو نقلها وكنت أميل إلى تأجيلها من أجل الصالح العام خاصة بعد رفض نادي الهلال إقامة المباراة على ملعب جامعة الملك سعود.

وأضاف سعود الحربي: تحدثت مع قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وأخبرني بأن المباراة ستُنقل إلى مدينة أخرى خارج مدينة المجمعة، وأكد أن الساعات المقبلة ستشهد خبراً يُرضي جميع الأطراف.

وأكمل رئيس أحد حديثه قائلاً: ليس عندي أي مشكلة في إقامة المباراة في أي مكان ولكن من المهم أن يكون الملعب جيد وصالح لممارسة كرة القدم عليه.

وكان عادل البطي رئيس لجنة المسابقات تقدم باستقالته من منصبه لإصدار بيان يُفيد بنقل مباراة النصر وأحد في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى مدينة المجمعة دون علمه.