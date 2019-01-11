رئيس #الأهلي : تعاقداتنا ستكون فنية والسومة سيعتزل معنا

المواطن - محمد سمعه

قال عبدالله بترجي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي: إن اللاعب السوري عمر السومة سيعتزل في الراقي خلال الفترة المقبلة، ولن يرحل عن الفريق.

وتحدث بترجي في تصريحات إعلامية عقب فوز الأهلي على أحد قائلًا: عمر السومة لن يرحل إلى جالطة سراي التركي، وهو مستمر مع الأهلي وسيعتزل معنا، وبالطبع يُمكن لباولو دياز الرحيل عن الأهلي في حال جاء العرض المالي المناسب أو تعاقدنا مع البديل الأفضل منه.

وأضاف بترجي: ليس هناك أي مشكلات بين مهندي عسيري وبين مدرب الأهلي جويدي، والفريق حاليًّا جيد، ولا يجب الطعن في أي شخص قدم كل ما لديه من أجل الأهلي، ولهذا أحب توجيه الشكر إلى موسى المحياني على كل ما قدمه للراقي.

وأكمل رئيس الأهلي حديثه قائلًا: لا يوجد أي شيء رسمي من نادي الهلال لبيع مهند عسيري، وكل ما يُقال حول هذا الأمر مجرد اجتهادات قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة، وكذلك الأمر بالنسبة لحسين عبدالغني حتى الآن لا يوجد أي شيء رسمي لأقوله، وإذا كان هناك شيء رسمي سيتم الإعلان عنه من خلال المركز الإعلامي للأهلي، وتعاقدات الأهلي ستكون فنية ليست عاطفية.

وتابع بترجي: بالطبع أتمنى أن يكون هناك مساواة بين جميع الأندية في مسألة الدعم المالي من قبل هيئة الرياضة، ونادي الاتحاد حصل على دعم مالي كبير لإنفاقه في فترة الانتقالات الشتوية، هذا شيء لا يمكن نسيانه أو تجاهله.