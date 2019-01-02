رئيس الاتحاد للجماهير: خلال أيام سترون ما يسركم

المواطن - مروة نبيل

أكد لؤي ناظر، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أن وضع الفريق الأول لكرة القدم الحالي يُصعب من المفاوضات مع اللاعبين الجُدد، مُشددًا أنه سيتم الإعلان عن الصفقات تباعًا.

وقال لؤي ناظر: “هذه فترة مهمة لنادي الاتحاد، وعملنا على استقطاب نوعية عالية من اللاعبين الذين يستحقون شعار الاتحاد.. والبداية كانت مع سيكو سانوغو الموهوب بدليل تمثيله فرقًا مميزة وتقديمه مستويات مميزة”.

وتابع رئيس نادي الاتحاد تصريحاته قائلًا: “اختيارات اللاعبين كانت بالاتفاق مع المدرب الكرواتي بيليتش، وأعضاء مجلس الإدارة، جميع أخبار التعاقدات الصادرة من خارج النادي اجتهادات ليست بالضرورة صحيحة”.

وأضاف ناظر قائلًا: “وخلال أيام سترون ما يسركم من حيث الأسماء والتعاقدات.. فالإعلان عن باقي الصفقات سوف يكون تباعًا خلال الأيام المقبلة.. وضع الفريق أضاف درجة من الصعوبة في مفاوضاتنا مع اللاعبين”.

واختتم رئيس نادي الاتحاد تصريحاته قائلًا: “قدمنا للاعبين الجدد خطتنا الكاملة لتعديل أوضاع الفريق بما فيها الأسماء التي نسعى لاستقطابها، مما كان عاملًا إضافيًّا دعم موقفنا في المفاوضات”.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المركز الـ15 بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط فقط، ويسعى مجلس الإدارة لإبرام صفقات قوية لانتشال العميد من أزمته.