رئيس الاستخبارات الروسية ووزير خارجية البحرين يزوران المتحف الوطني

المواطن - الرياض

زار المتحف الوطني أمس الثلاثاء مدير جهاز الاستخبارات الروسية سيرجي ناركشين، والوفد المرافق له، حيث شملت الزيارة قاعات المتحف الوطني، والمعرض الزائر “معرض الآثار الكوري”.

وعبر الضيف عن سعادته لزيارة المتحف الوطني وأشاد بما شاهده من مقتنيات أثرية، منوهاً بجهود المملكة في المحافظة على إرثها الحضاري.

كما زار الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة، يرافقه وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير، أمس الثلاثاء، المتحف الوطني بالرياض.

وتجول خالد بن أحمد في قاعات المتحف، واطلع على ما تضمه من معروضات تاريخية وأثرية.

وأشاد الشيخ خالد آل خليفة في كلمته في ختام الزيارة بما يعرضه المتحف من مقتنيات أثرية تبرز الإرث الحضاري والتاريخي للمملكة.