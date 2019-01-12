رئيس الجابون يعين رئيسًا جديدًا للوزراء بعد الانقلاب الفاشل

المواطن - متابعة

عين رئيس الجابون علي بونجو رئيسًا جديدًا للوزراء، اليوم السبت، في محاولة على ما يبدو لترسيخ قاعدته السياسية بعد أيام من فشل محاولة انقلاب على حكمه.

وجرى اعتقال أو قتل كل مدبري محاولة الانقلاب يوم الاثنين الماضي خلال ساعات من استيلائهم على محطة الإذاعة الوطنية، لكن الخطوة تعكس الإحباط المتزايد من الحكومة التي ضعف موقفها بسبب تعافي بونجو في المغرب.

وقرأ سكرتير عام الرئاسة مرسومًا على شاشة التلفزيون الرسمي أعلن فيه أن بونجو عين جوليان كوجيه بيكاليه رئيسًا للوزراء خلفًا لإيمانويل إسوزيه جونديه الذي تولى المنصب منذ عام 2016.