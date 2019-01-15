رئيس #النصر حول أرضية ملعب الملك فهد: سيئة ولا تليق بالمنافسات الكروية

المواطن - محمد سمعه

انتقد سعود آل سويلم، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، أرضية ملعب الملك فهد الدولي، وذلك بعد فوز نادي النصر على الأنصار اليوم بخماسية نظيفة، في دور الـ32 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

وكتب آل سويلم تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: ألف مبروك لجماهيرنا الغالية الوصول لدور الـ16 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والحمد لله على سلامة نجومنا اليوم.. ولفترة طويلة لم تُلعب أي مباراة في الدرة، وما شاهده الجميع اليوم من سوء أرضية الملعب يجعلنا نتساءل.. هل انتهت الإصلاحات المنتظرة؟ وهل هذا ملعب يليق بالمنافسات الكروية؟!

وتابع رئيس النصر: الثقة بالمسؤولين كبيرة ونحن نعلم بأنهم حريصون على تطوير المنشآت الرياضية لذلك نتقدم بمقترح استكمال بقية مواجهات النصر القادمة على أرضنا بالدوري والكأس في ملعب الرمز عبدالرحمن بن سعود لحين التأكد بأن أرضية ملعب الملك فهد صالحة للعب كرة القدم.

وسبق لسعود آل سويلم رئيس النصر أن انتقد سوء أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” بعد خوض نادي النصر لبعض المباريات في بطولة الدوري والبطولة العربية على أرضيته.