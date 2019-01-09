رئيس ديوان المظالم يتفقد العمل بالمحكمة الإدارية ويستمع للمراجعين بالباحة

المواطن - الباحة

قام رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف صباح اليوم الأربعاء 3/ 5/ ١٤٤٠هـ بزيارة تفقدية مفاجئة للمحكمة الإدارية بمحافظة الباحة.

واطّلع د. اليوسف خلال الزيارة على سير العمل بكافة إدارات المحكمة وسير إنجاز العمل الإجرائي المتعلق بعملية التقاضي لعموم المتعاملين، كما شهدت الجولة الاطلاع على قسم الدعاوى والأحكام ومتابعة قيد القضايا وتسليم الأحكام؛ وذلك للتأكد من سرعة وجودة إنجاز القضايا، إلى جانب تفقده لمرافق المحكمة وجاهزيتها وملاءمتها، والوقوف على ما تتطلبه من تطوير وتحسين في البنية التحتية.

كما التقى معاليه بأصحاب الفضيلة قضاة المحكمة، وتمت مناقشة عددٍ من الموضوعات التي تهدف إلى تطوير بيئة العمل وتزيد من إنتاجيته وإنجازه وتيسير إجراءاته وتذلل كافة الصعاب التي تواجه المتقاضين، بالإضافة إلى مناقشة بعض الأمور المتعلقة بشؤون القضاة.

بعد ذلك وفي لقاء مع منسوبي المحكمة وجه معاليه كلمةً لمنسوبي المحكمة حثّهم من خلالها على سرعة الإنجاز – كلٌ بحسب طبيعة عمله – مع مراعاة جودة المخرج القضائي؛ من أجل الوصول إلى قضاء عادل وناجز. مشيداً – في الوقت ذاته – بجهود القضاة في إنجاز القضايا مؤكداً عليهم مضاعفة الجهود للوصول للهدف المنشود بتحقيق عدالةٍ ناجزة، فيما نوّه بالجهود المباركة التي يبذلها موظفو المحكمة ؛ حاثاً إياهم على حسن تحمل الأمانة وإنجاز العمل وفق القواعد السليمة، وأن الجميع يعمل في مركب واحد للوصول إلى الهدف المنشود في خدمة المواطنين دون تأخير وأنهم خير معين للقاضي بحكم طبيعة عملهم. مبيناً أن ديوان المظالم قطع شوطاً كبيراً في تنفيذ الكثير من البرامج التطويرية التي ساهمت في تطوير العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، ويسير بخطى ثابتة نحو الرقي بالقضاء الإداري ليصل -بإذن الله- تعالى إلى تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان –يحفظهما الله- نظير العناية والاهتمام بمرفق القضاء، والدعم لمشاريعه بما يعينه على تنفيذ خدماته العدلية، وتحقيق خطته الاستراتيجية ورفع كفاءة أدائه القضائي.

سائلاً الله العلي العظيم أن يوفق منسوبيه إلى ما تتحقق معه الطموحات، من نشر العدل، ورد المظالم وسرعة إعادة الحقوق لأصحابها.

فيما استقبل رئيس ديوان المظالم خلال الزيارة عدداً من المراجعين واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، ووجه باللازم حيالها وفق المقتضى النظامي.

وتأتي هذه الجولة امتداداً لزيارات معالي رئيس ديوان المظالم التفقدية لعددٍ من محاكم الديوان؛ للاطلاع على سير العمل فيها والوقوف الميداني على إجراءات العمل وفق ما رسمته الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم ٢٠٢٠، المتواكبة مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، وبما يسهم -بإذن الله- في تحقيق رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة في تطوير المرافق العدلية و إرساء مبادئ العدالة الناجزة.