رئيس هيئة الرياضة يجتمع برؤساء أندية دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعة

التقى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة برؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في مدينة جدة اليوم الثلاثاء.

وذكر حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر تويتر أن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل اجتمع برؤساء أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في حضور قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

من ناحية أخرى تستعد مدينة جدة لاستقبال مباراة ميلان ويوفنتوس في كأس السوبر الإيطالي والتي تُقام غدًا على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وكانت بعثة نادي ميلان وصلت إلى السعودية يوم الأحد، بينما وصلت بعثة نادي يوفنتوس أمس الاثنين.

وستنطلق منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الأحد بعد القادم الموافق السابع والعشرين من شهر يناير الجاري.